Paul Scholes encense Dean Henderson

Dean Henderson est déjà en train de convaincre l'ancienne légende de Manchester United, Paul Scholes, qu'il est l'homme idéal pour prendre la succession de David de Gea, en méforme ces dernières années.

Le désormais consultant de BT Sport a fait l'éloge de l'ancien portier de Sheffield United après le match contre l'AC Milan en Ligue Europa. "Je pense que David a eu de la chance de garder sa place après le match contre Everton. Je pense qu'il a commis quelques erreurs et qu'il aurait pu faire mieux. Il y a eu quelques erreurs avant et après ça aussi. Pas des erreurs flagrantes, mais je me sens un peu plus en confiance avec Henderson, il semble un peu plus détendu, a confié Scholes. Je ne veux pas m'en prendre à David. Il a été un gardien extraordinaire pour United, il a été brillant et il le sera encore si Dean ne saisit pas sa chance. Je pense simplement que le moment est venu de donner une chance à Dean et de voir comment il se comporte."

Paul Scholes aimerait également voir le natif de Whitehaven devenir le gardien numéro 1 des Three Lions. "Il a été retenu avec l'Angleterre (pour le prochain rassemblement fin mars), je pense qu'il devrait être le gardien numéro 1 de l'Angleterre s'il maintient cette forme. Il a fait une erreur lors du premier match, nous le savons, mais il a fait preuve d'une grande force de caractère pour revenir et il a encore été très calme ce soir (hier), il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a fait un arrêt."