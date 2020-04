Scholes compare Paul Pogba à Steven Gerrard

Selon Paul Scholes, véritable icône de Manchester United, Paul Pogba "peut tout faire" et possède bon nombre des caractéristiques qui ont fait de Steven Gerrard une légende de Liverpool.



L'international français a suscité de nombreuses critiques du côté d'Old Trafford, depuis qu'il a réalisé un retour pour un montant record de l'ordre de 89 millions de livres sterling (environ 100 millions d'euros) en Angleterre, durant l'été 2016.

Plutôt que de devenir le talisman que les Diables rouges espéraient, Paul Pogba est considéré comme une figure de division, qui n'a pas répondu aux attentes.

Il est maintenant vainqueur de la Coupe du monde et l'un des joueurs les plus reconnaissables de la planète, mais les questions autour de son niveau, de sa forme physique et de son avenir sont toujours bien présentes.

Paul Scholes, cependant, reste un grand fan d'un milieu de terrain avec lequel il a joué lorsque Pogba a fait son entrée dans le groupe senior à United sous Sir Alex Ferguson.

L'ex-international anglais estime que le joueur de 27 ans est capable de plus que ce qu'il a montré ces dernières années, avec des comparaisons évidentes avec le grand Gerrard de Liverpool.

Scholes a déclaré au podcast officiel de United : "J'ai joué un peu avec Paul et tout le monde connaît son talent. Il a été brillant pour la Juventus, brillant pour la France en Coupe du monde et très bon parfois aussi ici. Il peut tout faire en tant que milieu de terrain et vous le compareriez probablement à Steven Gerrard avec le rythme, la puissance, l'habileté. Il peut absolument tout faire."