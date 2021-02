Scholes pointe du doigt David de Gea

Auparavant considéré comme l'un des meilleurs, David de Gea est devenu "un vrai problème" pour Manchester United aux yeux de Paul Scholes. Mais la légende des Red Devils estime que faire venir un défenseur central supplémentaire lors du prochain mercato estival demeure la priorité pour l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Dimanche soir, une victoire 3-1 sur Newcastle a permis aux Mancuniens de rester toujours dans la course au titre. Cependant, ils ont encore une fois été incapables de ne pas encaisser de but. Forcément, le gardien de but de l'équipe est donc sous le feu des critiques.

L'icône de Manchester United, Paul Scholes, a déclaré à BT Sport que David De Gea doit faire beaucoup mieux. "Nous l'avons mentionné avant le match, je pense que c'est la plus grande faiblesse de cette équipe. Encore une fois David, ça devient un vrai problème. Il faut avoir confiance en son gardien de but".

Les Red Devils ont su gagner sans encaisser de buts à seulement 8 reprises en 25 matchs de Premier League en 2020-2021. Trop peu pour espérer concurrencer concrètement leurs rivaux de Manchester City. C'est pourquoi Paul Scholes pense que des fonds supplémentaires doivent être investis dans le secteur défensif.

"J'ai dit avant le match, je pense qu'il leur manque un véritable défenseur central dominant. Vous regardez l'histoire des équipes qui gagnent des ligues, elles ont de vrais leaders derrière. Je pense que Maguire pourrait peut-être l'être, mais je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un avec lui qui pourrait être vraiment dominant dans cette position, vraiment commandant, qui peut intimider un avant-centre" , a ensuite ajouté l'ancienne gloire du club, qui estime qu'il ne manque plus grand chose à l'équipe.

"Je ne pense pas que nous soyons si loin du tout (...) Je pense juste à un vrai central dominant. Cela pourrait amener United à un niveau supérieur", a-t-il assuré. L'été promet de toute façon d'être agité chez les pensionnaires d'Old Trafford, qui pourraient une nouvelle fois se montrer très actifs sur le marché des transferts.