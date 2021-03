Pedri est de retour à l'entrainement trois jours après sa blessure

Samedi, au cours du match contre Séville, Pedri a dû quitter ses coéquipiers. Le joueur semblait avoir une gêne musculaire, mais trois jours plus tard, il est de retour avec le groupe du Barça et sa titularisation contre Séville est probable.

À la surprise générale, Pedri ne semble plus avoir de problème au mollet gauche et on l'a aperçu à l'entrainement à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Après leur défaite 2-0 contre Séville à l'aller, les Barcelonais auront besoin de meilleurs arguments en attaque. À 18 ans seulement, Pedri est le lien entre le milieu et l'attaque. Il est un titulaire régulier aux côtés de Busquets et De Jong.

De son côté, Araujo est toujours hors groupe. Pjanic, quant à lui a toujours des douleurs à la cheville droite et il est peu probable qu'il joue contre Séville.

Ansu Fati, Sergi Roberto et Philippe Coutinho continue leur rééducation. Koeman a appelé des renforts de la réserve : Ilaix Moriba et Konrad de la Fuente ainsi que Iñaki Peña et Óscar Mingueza.