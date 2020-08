Peñarol confirme la piste menant Facundo Pellistri à l'OL

Juninho veut réaliser un beau mercato estival, et pour cela, le Brésilien compte bien attirer des jeunes joueurs issus de l'Amérique du Sud, à l'image de Bruno Guimarães, recruté lors du marché d'hiver.

Dernièrement, la presse sportive avait évoqué un intérêt de l'Olympique Lyonnais pour un joueur uruguayen de 18 ans. Il s'agit de Facundo Pellistri, qui évolue à Peñarol, sous les ordres de Diego Forlan.

Et selon les dires du vice-président de Peñarol, Lyon a déjà avancé ses pions pour s'attacher les services du jeune footballeur : "Il y a beaucoup d’offres. Nous en avons discuté hier avec Forlan et il est content de son effectif. On ne pense pas à recruter un joueur, sauf en cas de départ. Juninho Pernambucano, qui est aujourd’hui directeur sportif de l’OL, m’a appelé et on s’est dit qu’on se reparlera. La première offre n’a pas été acceptée. Je vois Pellistri jouer le clasico (face au Nacional prévu le 1er août, ndlr)."

En effet, le jeune milieu offensif est courtisé par plusieurs géants du Vieux Continent, dont le Real Madrid. Il dispose d'une clause libératoire de 9 millions d'euros.

Affaire à suivre.