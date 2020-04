Pep et trois autres entraîneurs devront observer une quarantaine de 14 jours

La Premier League travaille jour et nuit pour établir un nouveau calendrier, en vue de la reprise du championnat pour la saison 2019-20. Mais les clubs devront avant regler quelques détails.

Pep Guardiola, a dû se rendre en Espagne, plus précisément en Catalogne, après avoir appris le tragique décès de sa mère. Lors de son retour, le technicien de Manchester City, devra observer une période de quarataine en Angleterre, de 14 jours.

Un cas similaire à d'autres écuries britanniques, dont notamment les Wolves, Norwich et Southampton.

Nuno, Farke et Hassenhüttl se sont en effet rendus au Portugal et en Allemagne et devront à leur retour, respecter 14 jours de quarantaine.

'Times' précise que cela pourrait retarder l'éventuelle reprise des entraînements, si ces derniers reprennent avant septembre.