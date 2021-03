Manchester City passe la barre des 100 buts

Les chiffres sont tombés mardi soir. Vertigineux, ils confirment à quel point Pep Guardiola marque continuellement l’histoire du football, lui l’entraîneur réputé "offensif", qui a battu un nouveau record en éliminant le Borussia Mönchengladbach (2-0, 2-0) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Grâce à des buts de Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan, Manchester a inscrit ses 100e et 101e buts de la saison, toutes compétitions confondues. La barre des 100 dépassée pour la 12e fois consécutive par une équipe de Guardiola, qui a également fait des merveilles à Barcelone (2008-2012) et Munich (2013-2016)…

Avec Manchester, Guardiola a dépassé la barre des 100 buts pour la cinquième fois consécutive, donc. Excusez du peu, alors que son équipe évolue dans le championnat le plus relevé au monde. Des chiffres à couper le souffle, vous a-t-on dit. Et si vous n’avez pas encore le vertige, attendez la suite.

Depuis le début de sa carrière lors de la saison 2008-2009, Guardiola a vu ses joueurs marquer à… 1717 reprises ! Le tout en seulement 686 matchs, soit un incroyable ratio de 2,5 buts par rencontre. Après la Liga, la Bundesliga et la Premier League, il serait temps de venir émerveiller la Ligue 1, Pep.