Pep Guardiola adore Bernardo Silva

Manchester City fait cavalier seul à la première place de la Premier League. Les 'Skyblues' en sont déjà à 17 victoires consécutives.

Le dernier succès s'est produit sur la pelouse d'Everton sur le score de 1-3 dans un match où Bernardo Silva a livré une grande prestation.

Après le match, on a demandé à Pep Guardiola ce qu'il avait pensé de la performance de son milieu droit. "Bernardo Silva ? Quel joueur ! C'est tout ce que je peux dire quand je le vois", a-t-il déclaré. "Tout ce qu'il fait, il le fait incroyablement bien. L'année où nous avons remporté le deuxième titre de Premier League, il a été inarrêtable. Il était important pour nous dans le passé et il est de retour."

Guardiola l'apprécie non seulement pour ce qu'il apporte sur le terrain, mais aussi pour ses qualités humaines en dehors de celui-ci : "Je suis très content car en plus d'être un excellent joueur, c'est un super gars. En tant qu'entraîneur, vous rêvez toujours d'avoir des joueurs comme Bernardo Silva. Son père et sa mère doivent être très fiers de lui."