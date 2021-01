Pep Guardiola fan de Ruben Dias

En conférence de presse ce samedi, avant la réception de Birmingham pour la FA Cup, Pep Guardiola a eu quelques mots touchants pour son défenseur central portugais, Ruben Dias.

L'ancien capitaine du Benfica poursuit son adaptation avec les Citizens et sucite l'admiration du public et de son entraîneur, Pep Guardiola : "Quand tu signes un joueur, tu sais qu'il va améliorer l'équipe mais tu ne sais pas jusqu'à quel point. La capacité de Ruben et son interprétation du jeu est incroyable. Il veut toujours apprendre et il nous impressionne tous, sur le plan physique et mental. Il a 23 ans, il joue tous les trois jours, il récupère très vite et il est toujours disponible. Il s'entraîne dès le réveil à la salle, afin de maintenir la forme. Il vit sa profession à fond. Je vous le dis, on a signé un joueur incroyable pour les 5,6 ou 7 prochaines années. On a eu de la chance de l'avoir, c'est pas simple de nos jours de trouver un joueur comme lui." De quoi faire sourire l'international portugais.