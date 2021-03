Pep Guardiola interdit à ses joueurs de voyager

Pep Guardiola a annoncé qu'il empêcherait les joueurs qui figurent sur la liste rouge du Royaume-Uni de partir vers le sélection. Une situation qui nécessiterait une quarantaine de 10 jours au retour des Britanniques.

"Nous suivons les protocoles depuis neuf mois, le pays est fermé, nous sommes testés tous les deux jours et au moment le plus important du championnat, allions-nous laisser les joueurs voyager ? Nous ne savons pas ce qui peut arriver et ils ne peuvent pas rester 15 ou 20 jours pendant que l'équipe joue tous les trois jours. Je suis sûr que l'UEFA et la FIFA comprennent nos arguments.", a déclaré le Catalan lors d'une conférence de presse.