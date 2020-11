Manchester City s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Tottenham et concède encore plus de terrain dans la course au titre.

Après le match, au micro de l'émission Match of the day de la 'BBC', Pep Guardiola était très frustré par le résultat à cause de la physionomie de la rencontre : « Nous étions meilleurs dans de nombreux domaines mais nous n'avons pas su marquer. Nous n'avons pas bien défendu sur le premier but. Ensuite ils ont défendu avec six défenseurs et ce n'était pas facile de trouver la faille. »

Pep Guardiola regrettait aussi d'avoir concédé le premier but face à une équipe londonienne qui se régale en contre-attaque : « Nous avons des occasions mais nous ne marquons pas. Cela arrive souvent cette année. Et eux, ils ont eu deux ou trois occasions en contre-attaque, ça leur suffit et nous avons perdu le match. Nous savions avant le match qu'il ne fallait pas leur donner le premier but. Les équipes de Mourinho sont comme ça, tu fais une erreur et elles te punissent sur une contre-attaque. »