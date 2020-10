Pioli confirme le retour de Zlatan Ibrahimovic pour le derby

Pioli a confirmé le retour du Suédois lors de la conférence de presse d'avant-match contre l'Inter. Ibra, qui était absent depuis quelques semaines après avoir testé positif à la COVID-19, est complètement rétabli et prêt à reprendre.

Cela a été confirmé par l'entraîneur de Milan. "Zlatan est de retour comme d'habitude, positif, souriant, déterminé. Un leader : il est prêt, même si je ne sais pas combien de temps il pourra jouer", a-t-il expliqué.

Cependant, tout n'est pas rose à Milan. Pioli ne pourra pas compter sur Ante Rebic. "La semaine prochaine, nous saurons quand il pourra revenir", a-t-il déclaré, à propos du croate.

In case you missed the Coach’s conference earlier, you can head over to the app and watch it anytime https://t.co/k2zluibzhx

Se vi siete persi la conferenza del Mister, è sempre disponibile sulla nostra App! #SempreMilan #InterMilan pic.twitter.com/Zor5AQVqZQ