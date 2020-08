"Piqué ? À chaud on dit parfois beaucoup de choses..."

Subir une déroute est toujours douloureux. Mais à 2-8, la douleur est indescriptible.

L'avalanche de buts du Bayern a atomisé le Barça. Gerard Piqué a été très dur dans son analyse, "on a touché le fond, le club a besoin de changements et je suis prêt à partir le premier", a-t-il notamment déclaré.

Joan Gaspart a laissé un message au défenseur au micro de la 'Cadena SER', "À chaud on dit parfois beaucoup de choses... Mais Piqué doit réfléchir sur ce qu'il s'est passé pendant le match et les buts marqués par le Bayern", a-t-il dit.

Gaspart pense qu'à ce moment-là, c'est le Piqué supporter qui s'est exprimé et non pas le joueur : "Il a parlé comme un ultra barcelonais plus que comme un joueur".

L'ex-président a également prié les fans de continuer de soutenir de manière inconditionnelle le Barça. "Cela a été une nuit terrible, mais il ne faut pas non plus rompre avec le sentiment qu'on éprouve pour notre Barça. Il faut retrouver l'envie. Ayons confiance, de bonnes décisions seront prises", a conclu Gaspart.