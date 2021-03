Piqué également absent contre la Real Sociedad

Piqué n'était pas là face à Osasuna, ni contre le PSG au match retour de Ligue des Champions, ni contre Huesca et ne sera pas là non plus contre la Real Sociedad. Le défenseur se remet de son entorse du genou et 'AS' rapporte que les services médicaux du FC Barcelone ne veulent pas lui donner le feu vert trop tôt.

Il faut rappeler que le joueur avait déjà surpris tout le monde en étant présent lors du premier match de Ligue des champions contre les Parisiens. Il n'a pas servi, il faut le dire, à éviter une humiliation qui a largement contribué à la qualification des hommes de Pochettino.

En l'absence de rencontres continentales de haut niveau à l'horizon, il est plus que jamais logique que le club ne veuille pas jouer avec son capitaine. Le Clasico aura lieu le 10 avril et une rechute entre le milieu et la fin du mois de mars signifierait qu'il serait probablement absent contre le Real Madrid.

Le problème est que, cette saison, la défense de Ronald Koeman n'est pas au mieux de sa forme. Lenglet ou Umtiti ont commis des erreurs majeures qui ont déclenché une vague de critiques de la part des supporters et ont même poussé De Jong au poste de défenseur central.