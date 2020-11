Piqué veut vite revenir

La grave blessure subie par Gerard Piqué samedi dernier appartient au passé pour le défenseur catalan. Ce jeudi, on apprenait que Piqué ne comptait pas se faire opéré et depuis, le défenseur central a commencé à soigner son genou blessé.

'AS' a confirmé que depuis jeudi ont commencé les infiltrations de facteurs de croissance, une mesure de plus en plus utilisée et qui pourrait faire des miracles avec son genou droit.

En principe, Piqué sera absent quatre mois, il pourrait donc encore revenir en fin de saison avec l'équipe dans la phase la plus importante de la saison. Son idée est de raccourcir cette période, mais, étant donné son âge (33 ans), il est normal que le défenseur ne veuille pas aller trop vite.

Le traitement consiste à enrichir le sang du joueur après une centrifugation pour ne laisser que des plaquettes et du plasma. Il est ensuite injecté dans la zone touchée pour régénérer le plus rapidement possible les tissus endommagés.

L'objectif du traitement est de renforcer au maximum le ligament latéral interne, ce qui permettra de stabiliser le genou sans l'aide du ligament croisé antérieur. Si ces objectifs ne sont pas atteints, Piqué devra passer par la salle d'opération.

Bien que le Dr Cugat ait soutenu cette décision et supervisera le traitement, il a averti Piqué des risques liés au traitement, le Catalan sait donc qu'il devra faire de gros efforts pour se remettre de la blessure la plus importante de sa carrière.