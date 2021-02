PirÃ¨s : "MbappÃ© doit jouer un an de plus au PSG avant de partir au Real"

L'avenir de Kylian Mbappé déchaine les passions en Europe, en effet, le contrat du natif de Bondy expire en 2022 et le PSG négocie déjà avec le joueur et cherche la meilleure façon de prolonger son aventure à Paris.

Le Français a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu'il avait l'intention de rester dans le club de la capitale française. Robert Pirès s'est exprimé sur 'Radio Marca' et a donné son avis sur la situation de son compatriote.

"Les gens ne doivent pas oublier que Mbappé est un jeune joueur. Le plus important est qu'il joue au moins un an de plus au PSG avant de rejoindre le Real Madrid. La pression à Madrid n'est pas la même et il doit encore apprendre. Au PSG, il n'a pas cette pression", a-t-il déclaré.