Pirlo et Lampard se mettent entre Sven Botman et Klopp

Un jeune défenseur lillois attire trois gros clubs, il s'agit de Sven Botman. On savait déjà Liverpool l'avait sur sa short-list et 'Football London' parle également de Chelsea et de la Juventus.

Cela multiplie les options du joueur pour la saison prochaine ou peut-être pour ce qu'il reste de la saison en cours. Les Blues et les bianconeri sont des options très intéressantes pour poursuivre son ascension dans les cinq grands championnats européens.

Il est sous contrat chez les dogues jusqu'en 2025 et sa valeur marchande, selon les estimations de 'ProFootballDB', est de 21,4 millions d'euros. C'est le montant que le club qui souhaite le plus l'intégrer à son équipe devra approcher pour convaincre la direction du LOSC.

Chelsea est peut-être l'équipe le plus dans le besoin. Frank Lampard a été interrogé sur les faibles performances de son équipe en Premier League et une jeune recrue pourrait apporter de l'air frais et faire taire les rumeurs d'un éventuel licenciement.