Pirlo explique son choix de laisser Ronaldo sur le banc

Andrea Pirlo a expliqué sa décision de faire démarrer Cristiano Ronaldo sur le banc pour la victoire de la Juventus contre la Lazio samedi.

La Juve a battu Biancocelesti 3-1 à l'Allianz Stadium grâce à un doublé d'Alvaro Morata et un but d'Adrien Rabiot pour revenir à sept points du leader de la Serie A, l'Inter. Le meilleur buteur de la Serie A n'a fait qu'une apparition de vingt minutes en tant que remplaçant, Pirlo affirmant que Ronaldo avait accepté de se reposer après avoir enchainé plusieurs matches sans souffler.

L'entraineur turinois a déclaré lors d'une conférence de presse d'après-match : "Il restait sur huit ou neuf matchs consécutifs, nous sommes parvenus à un accord au cours de la semaine. C'était déjà prévu. Cristiano est une valeur ajoutée, les garçons ont fait ce qu'ils avaient à faire. Cristiano a déjà marqué 20 buts et c'était normal que les autres marquent aussi."

"Cristiano Ronaldo avait besoin de se reposer"

"Quand vous lui donnez le ballon, quelque chose peut toujours arriver et souvent vous cela fait but. Là, il va bien. Ce repos a été convenu au cours de la semaine car il avait joué tant de matchs consécutifs et avait besoin de se reposer", a ajouté l'entraineur de la Vieille Dame.

Ronaldo sera en pleine forme et impatient de retrouver le onze de départ lorsque la Juve accueillera Porto lors du match retour de leur huitième de finale de Ligue des champions mardi soir. Les Bianconeri auront besoin que le quintuple vainqueur du Ballon d'Or pour surmonter le retard concédé à l'aller (1-2). Pirlo étant bien conscient de l'importance de progresser dans la compétition phare d'Europe. "Porto viendra-t-il ici pour garer le bus ? Je ne sais pas. Que vous le gariez ou non, nous devrons le contourner car nous devons gagner ce match. Nous n'avons pas le droit à l'erreur mardi", a concédé Pirlo.