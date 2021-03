Pjanic est de retour

Le FC Barcelone a réussi à se qualifier après un match aller perdu à Séville (2-0). Hier soir, les joueurs du FC Barcelone ont gagné 3-0 au bout des prolongations. L'euphorie a été de courte durée, en effet, ce jeudi, l'équipe s'est remise au travail en vue de son match contre Osasuna en Liga.

Les joueurs n'ayant pas disputé le match hier ont participé à une séance d'entrainement plus intense et selon 'AS', le bosniaque Miralem Pjanic était présent.

L'ancien joueur de la Juventus s'est remis de ses problèmes à la cheville droite et pourrait être sur la prochaine liste en vue du match face à Osasuna.

Le joueur pourrait même être titulaire pour permettre à ceux qui ont joué hier en Coupe de bien récupérer et d'équilibrer les temps de jeu.