Plus de 215 millions d'euros de perte pour le PSG à cause du Covid-19

Selon les informations du quotidien l'Équipe' qui s'est penché aujourd'hui sur la santé économique des différentes écuries de Ligue 1, et parmi elles, le PSG fait partie des plus touchés.

Le quotidien évoque une perte de 215 millions pour le club de la capitale d'ici la fin du mois de juin, dans le pire des scénarios.

On retrouve dedans la baisse des droits TV à cause de la non-diffusion des rencontres, les revenus "jours de match" avec la billetterie, recettes de buvettes, ainsi qu'un marché des transferts qui s'annoncent d'ores et déjà particuliers.

De quoi faire frémir les instances dirigeantes des pensionnaires du Parc des Princes.

Cependant, l’Équipe' estime que le Qatar et les dirigeants "peuvent largement surmonter cette crise et même en profiter avec leur surface financière dans un contexte propice aux opportunités".