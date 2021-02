"Plus le temps passe, plus il sera difficile de le garder"

Joan Laporta, ancien président de Barcelone et candidat officiel pour les prochaines élections, dit qu'il est de la plus haute urgence de garantir le renouvellement du contrat de Lionel Messi, qui expire à la fin de cette saison.

"Je suis inquiet que le Barça n'ait pas de président actuellement car la situation de Messi doit être résolue de toute urgence, et la situation d'Eric García serait déjà résolue", a-t-il soutenu, s'adressant à 'Betevé'. "Messi génère beaucoup plus de revenus qu'il n'en coûte. Il est urgent d'aller de l'avant avec son renouvellement car c'est une référence qui nous profite à tous points de vue: sportive, économique, sponsors… C'est pourquoi je veux gagner les élections, faire un audit et voir quelles sont les possibilités économiques du Barça. pour lui faire une proposition.", a déclaré Laporta. Le temps joue contre le FC Barcelone prévient-il : ​​"Avec le temps, cela se complique, mais je suis sûr qu'il veut rester, il ne sera meilleur nulle part qu'au Barça. Pour cette raison, tout revient à lui faire une proposition sérieuse qui saura le convaincre."