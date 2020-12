Plus rien ne va dans le vestiaire du FC Barcelone

Rien ne se passe comme prévu au Barça. Vivement critiqué par la presse espagnole pour l'attitude des joueurs après la victoire face à Levante, il existerait une grosse tension au sein même du vestiaire catalan.

Les supporters du FC Barcelone attendent avec impatience les élections présidentielles qui auront lieu le 24 janvier et qui devraient donner un nouveau souffle au club.

Néanmoins, le Barça subit de plein fouet une crise incroyable : sportif, économique et institutionnel avec une baisse de salaire qui a fait grincer des dents mais qui a permis au club d'économiser 120 millions d'euros. Mais la chaîne 'Esport 3' nous apprend ce mercredi que le club aurait prolonger certains joueurs en secret tel que Gerard Piqué, Frenkie De Jong, Clément Lenglet et Marc-André Ter Stegen. Des économies pour prolonger ensuite et donc augmenter certains salaires à d'autres ? Une chose qui ne passe pas dans le vestiaire.

Autre élément qu'on nous apprend, il existerait une taupe dans le club. Cette taupe ferait partie des joueurs et non du staff. La chaîne en question 'Esport 3' a même évoqué que ce joueur était nommé "Judas" au Barça. La presse espagnole nous apprenait également il y a quelques jours que Ronald Koeman, coach du club, s'était pris de vive voix avec Riqui Puig, qui le soupçonne de filtrer des informations. Inutile d'évoquer le cas Lionel Messi qui dure depuis le mois d'août et durera certainement jusqu'au mois de juin, sauf rebondissement.

En conclusion, rien ne va au FC Barcelone, grosse tension, mensonges, argent, tout y est pour réaliser, peut-être, l'une des pires saisons de l'histoire du club.