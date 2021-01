Plusieurs morts dans le crash d'avion d'une équipe de D4 brésilienne

C'est une nouvelle tragédie aérienne qui touche le football brésilien, quelques années après le terrible crash d'avion de l'équipe de Chapecoense.

Quatre joueurs et le président du club de Palmas Futebole e regatas, club de quatrième division brésilienne, ont été tués dans un crash aérien alors qu'ils se rendaient à un match de la Copa Verde contre le Vila Nova.

Le pilote est lui aussi décédé dans l'accident. Les quatre joueurs qui ont perdu la vie dans ce crash aérien étaient Lucas Praxedes (23 ans), Guilherme Noé (28 ans), Ranule (27 ans) et Marcus Molinari (23 ans).

Selon le communiqué du club de Palmas, l'avion s'est crashé à la fin de la piste de décollage, vers 8h15 (heure locale). Un crash qui n'a fait "aucun survivant", et dont les raisons sont encore inconnues pour le moment.

De nombreux clubs brésiliens ont présenté leurs condoléances à l'équipe de Palmas, dont le Chapecoense.

Mais uma tragédia no futebol



Acidente com avião mata jogadores e presidente do Palmas



Time se preparava para enfrentar o Vila Nova em Goiânia pela Copa Verde



https://t.co/aB1r9hbZt2 pic.twitter.com/cTWQQjFVGj