"On a beaucoup souffert en première période. On a eu du mal dans la première passe. Psychologiquement c'était un test car on parlait beaucoup du passé. En deuxième mi-temps on a montré un visage différent", a déclaré Mauricio Pochettino après la qualification de son équipe contre le FC Barcelone.

Mauricio Pochettino a aussi encensé Keylor Navas : "Navas a montré encore une fois toutes ses qualités. C'est un gardien de top niveau."