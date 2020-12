Pogba appelle Man Utd à être de "mauvais perdants"

Paul Pogba veut que Manchester United soit des "mauvais perdants", le milieu de terrain français recherchant les qualités de combat qui ont été si évidentes à l'extérieur cette saison pour être reproduites à domicile. Les Red Devils se dirigent vers une semaine "décisive" qui leur permettra de participer à des rencontres vitales sur la scène nationale et européenne. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer reprendra la route lors d’une visite au RB Leipzig en Ligue des champions mardi.

Un résultat positif est requis dans cette rencontre si Manchester United veut prolonger sa campagne parmi l'élite européenne en huitièmes de finale. Une fois que ce match sera passé, l'attention passera ensuite à un derby très attendu avec ses rivaux de Manchester City. Une victoire dans ce match pourrait pousser Manchester United à se battre pour le titre, l'équipe de Solskjaer occupant actuellement la cinquième place du classement de la Premier League avec un match à venir contre ceux qui les dépasseraient en cas de succès.

Pogba, qui a aidé les Red Devils à remporter une cinquième victoire consécutive à l'extérieur de la saison samedi alors qu'ils organisaient une autre riposte émouvante pour battre West Ham 3-1 au London Stadium, ne recherche rien de moins que la perfection pour être accepté par ceux de Old Trafford. Le champion du monde 2018 a déclaré à MUTV sur une mentalité de victoire qui doit se répandre dans une équipe ambitieuse : "Il faut que ce soit en nous. Je veux dire, toujours".

"Perpétuer cette mentalité de gagner, toujours"

"Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre et d'être satisfaits d'une défaite ou d'un match nul. Nous devons être de mauvais perdants - c’est ce que nous devons être - et nous voulons toujours gagner. Même 1-0 ou 6-5, nous devons gagner. C’est ce que nous voulons", a ajouté le Français. Deux victoires cette semaine, en plus de celle remportée sur West Ham, permettraient à United d'établir un élan bien nécessaire à l'approche de la période festive mouvementée.

Pogba est conscient de l'importance des deux prochains matchs des Red Devils pour déterminer la direction dans laquelle l'équipe de Solskjaer se dirigera pour le reste de la saison, le milieu de terrain de 27 ans ajoutant : "Bien sûr, nous avons deux grands matchs à venir. Nous avons la Ligue des champions contre le RB Leipzig et nous avons Manchester City. Nous savons que ce sont deux matches très importants, des matches décisifs".

"Nous devons perpétuer cette mentalité de gagner, toujours. C’est le but du club et nous voulons continuer sur cette lancée et ce que nous avons fait en seconde période contre West Ham", a conclu l'international français. Paul Pogba a marqué son premier but de la saison en Premier League contre les Hammers, avec une superbe frappe de 25 mètres contre Lukasz Fabianski après un moment de controverse qui a vu Dean Henderson trouver Bruno Fernandes avec un long dégagement où le ballon semblait être sorti du terrain.