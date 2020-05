Paul Pogba ne sera jamais "plus grand que Manchester United", assure Paul Ince. Ce dernier exhorte aussi les Red Devils à se demander s'ils ont encore besoin du Français alors que le feuilleton d'un possible départ de la Pioche est en passe d'être relancé.

Bien que sa blessure l'ait limité à seulement huit apparitions lors de la campagne 2019-20, le champion du monde a continué à faire l'actualité du côté Old Trafford. De nombreuses interrogations ont été soulevées concernant son engagement futur et continu pour la cause des Red Devils, avec des rumeurs l'envoyant à la Juventus et aussi au Real Madrid qui restent très présentes.

Le joueur de 27 ans devrait retrouver les terrains lorsque la Premier League reprendra mais son rôle dans l'entrejeu mancunien est désormais sujet à des questions avec l'arrivée au club du Portugais, Bruno Fernandes. Compte tenu de l’impact qu'a eu ce dernier durant les semaines précédant l'interruption de la compétition, Ince invite la direction d'United à se demander s'il y a toujours besoin de conserver l'ancien bianconero dans l'effectif.

L'ancien milieu de terrain des Red Devils a déclaré au 'Evening Standard' : "Ils doivent résoudre la situation à Pogba. Cela doit être fait au plus vie. Vous ne pouvez pas continuer à avoir ce que nous avons toutes les six, sept, huit semaines. Soit il s'en va, soit il reste. Et s'il s'en va, on investit l'argent de son transfert. Pogba n'est pas plus grand que Manchester United, aucun joueur n'est plus grand que Manchester United."

L'ex-international anglais estime que Man United a plus que jamais besoin de quiétude et être débarrassé des ondes négatives. "Vu la façon dont les choses se déroulent en ce moment sous Ole Gunner Solskjaer, il ne faut pas qu'il y ait des perturbations. Soit il s'applique et commence à jouer comme il le devrait le faire en regard de l'argent qu'il a coûté, soit ils le vendent."

Enfin, Ince a loué la recrue portugaise et insisté sur le fait que les cartes sont désormais rebattues. "La chose la plus importante pour Man Utd est l'arrivée de Fernandes. Avant cela, on se demandait : "A-t-on besoin de lui dans cette épique". Maintenant, parce qu'il est sorti blessé et que Fernandes est entré, tout d'un coup c'est "Avons-nous besoin de Pogba ?" Entrera-t-il dans cette équipe ? Je sais qu'il (Solskjaer) aime (Scott) McTominay. (Nemanja) Matic est revenu et a commencé à bien jouer. Pogba démarrera-t-il chaque match? Si Ole pense qu'il ne va pas, alors il pourrait s'en séparer et amener un ou deux autres joueurs à sa place. Mais la saga doit être réglée avant le début de la saison prochaine parce que la saison prochaine est une grande saison pour Ole. Une très grande saison".