Portimonense-Gil Vicente relancera le championnat portugais le 03 juin prochain

Le championnat portugais reviendra plus tôt que prévu, le 3 juin prochain avec le match entre Portimonense et Gil Vicente au stade municipal de Portimão à 19h.

Deux joueurs seront particulièrement à suivre : l'ancien joueur de Porto Jackson Martinez et la perle iranienne de 20 ans Mohanad Ali, arrivé en février pour renforcer l'équipe, avant-dernière et à six points du maintien.

Pour sa part, le club de Gil Vicente, vit une saison pour le moins tranquille cette saison, malgré son statut de promu. Le 3 juin, à 21h15, se jouera le match entre Famalicão et Porto.