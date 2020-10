Koulibaly affichÃ© par erreur sur le site internet de Man City

Manchester City a demandé aux supporters de poser des questions à la "nouvelle recrue" Kalidou Koulibaly dans un article sur leur site officiel révélant le numéro de la dernière acquisition de l'équipe de Pep Guardiola : Ruben Dias. Pour rappel, le défenseur de Naples était la priorité de Manchester City mais les relations tendues avec Naples ont compliqué le dossier, poussant les Citizens à se rabattre sur l'international portugais.

Cela pourrait néanmoins indiquer à quel point Manchester City était proche de signer l'international sénégalais, un hyperlien intitulé "Cityzens : Nouvelle recrue - Posez une question à Kalidou Koulibaly" a été posté au bas d'un article de presse qui révélait que Dias porterait le numéro 3 à l'Etihad Stadium cette saison. La signature de Ruben Dias a été annoncée par Manchester City mardi soir, le défenseur signant un contrat de six ans après avoir effectué un transfert de 68 millions d'euros plus trois de bonus.

Nicolas Otamendi fait le chemin inverse et rejoint Benfica contre 15 millions d'euros. Manchester City a été lié à plusieurs défenseurs centraux tout au long du mercato estival, Kalidou Koulibaly et Jose Gimenez de l'Atletico Madrid également évoqués avant que le club ne se précipite pour recruter l'international portugais, Ruben Dias.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré que Manchester City souhaitait signer Koulibaly mais rendait les discussions difficiles car le club de Serie A avait vendu Jorginho à Chelsea à leur place en 2018. Malgré la signature de Ruben Dias par Manchester City, l'entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso, craint toujours de perdre Kalidou Koulibaly avant la fermeture du mercato le mois prochain, le PSG étant apparemment intéressé après le départ de Thiago Silva, tandis que Manchester United et Liverpool ont déjà été liés à l'international sénégalais.

"J'espère qu'il restera avec nous, égoïstement parlant, car il nous donne tellement à la fois en termes techniques et en tant que personne", a déclaré Gattuso à Sky Sport Italia après la victoire écrasante de Naples 6-0 contre le Genoa dimanche. "Le monde a changé à cause de la pandémie et je me rends compte que tous les clubs doivent équilibrer les comptes. J'espère que l'appel n'arrivera pas, mais je serai nerveux à ce sujet jusqu'au jour de la date limite de transfert".