Pour Campbell, Van Dijk est responsable de la défaite des Reds face à Villa

Le champion de Premier League a subi une lourde défaite au Villa Park lors de la dernière journée de championnat. Une défaite qui fait encore parler d'elle-même une semaine après le match.

Plus précisément, c'est Sol Campbell ancien joueur d'Arsenal, qui revient sur le match et charge Virgil Van Djik pour sa prestation.

"Il a eu des problèmes pendant le match, mais il se distingue ces jours-ci parce qu'il est tellement au-dessus des autres, ce qui m'amène à me demander si cela ne lui cause pas du tort en même temps", a-t-il d'abord commenté.

L'ancienne légende des Gunners a ensuite insisté sur la situation que connaît le joueur, qui aborderait peut-être les matchs avec trop de facilité à son goût : "C'est le joueur le plus complet à son poste et il donne l'impression que tout est facile, mais peut-être qu'il n'a pas été assez stimulé et donc, comme un joueur de cricket pris par une balle lente, il est en train d'échouer."

Pour lui, le fait que Van Djik domine ses adversaires avec tant d'aisance lui ferait perdre en concentration : "Si tu n'es pas inquiété par les attaquants, tu peux parfois baisser un peu ta garde. C'est une chose humaine et naturelle, je pense que Klopp va la réorienter"

Enfin, Campbell termine en avançant qu'il aurait aimé voir le joueur évolué à son époque : "Il aurait été intéressant de voir si Van Dijk se serait distingué en jouant à notre époque, où il y avait beaucoup de grands défenseurs centraux : moi, John Terry, Tony Adams, Martin Keown, Jamie Carragher, Kolo Touré, Jaap Stam..."