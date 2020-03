"Pour le Real, c'est un match plus important que pour nous"

Quique Setién a vécu un match nul contre Naples mais n'est pas inquiet à l'approche du Clásico. L'entraîneur du Barça était en conférence de presse et s'est confié sur les enjeux de la rencontre.

"Ça peut être un jour important parce qu'une victoire nous donnerait un avantage mais en réalité, je me méfie des dynamiques des équipes. Dans ce genre de match, on oublie le passé et on se concentre sur le présent. Je m'attends à un match équilibré, avec des alternatives. Nous verrons bien qui fait les choses le mieux possible pour gagner le match", a déclaré l'entraîneur du Barça.

"Nous exécuterons le plan que nous avons mis en place mais nous n'allons rien lâcher. Nous essaierons de faire de meilleures choses que l'adversaire. Nous avons pensé à plusieurs alternatives (...). Le passé ne compte pas. Pour le Real Madrid, c'est un match bien plus important que pour nous. Pour eux, c'est un match clé. Décisif, je ne sais pas. Mais important, oui", lâche Setién sur son adversaire.

Il s'agira d'un premier Clásico pour lui : "Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vu le match depuis mon canapé ou depuis les tribunes. Ce sont des matches qui ont un composant spécial, dans l'un des meilleurs championnats du monde. Nous voulons tous voir notre équipe gagner. Ce sont des matches spéciaux qui sont importants pour l'avenir."

"Tu ne vas jamais au Bernabéu tranquillement, même si tu y as gagné deux matches. J'aimerais pouvoir gagner ce Clásico, c'est mon premier et j'aimerais continuer cette série que le club a en cours. La réalité est une chose et l'illusion en est une autre. La réalité est toujours plus compliquée", ajoute-t-il.

Piqué sera bien présent pour la rencontre : "Le problème est pratiquement réglé. Il n'a pas mal. Il a bien récupéré, il n'y aura aucun problème."

Il est aussi revenu sur son style de jeu et l'assimilation des joueurs : "Je suis content de notre trajectoire. Nous nous améliorons petit à petit. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Nous travaillons tous les jours. On n'est jamais entièrement satisfait parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Je n'ai pas pour habitude d'être satisfait en gagnant. Tout le monde a une marge de progression."