Pour Rashford, un triplé et un million de signatures pour sa pétition contre la pauvreté

Marcus Rashford est en train de devenir l'un des joueurs les plus investis en dehors du terrain. Il est conscient des problèmes qui gangrènent notre société et cherche à utiliser la plateforme qui lui est donnée pour changer les choses.

Depuis le début du confinement, il est en discussion avec le gouvernement anglais pour réduire la pauvreté infantile, notamment en fournissant des repas aux jeunes écoliers qui ne peuvent pas se le permettre.

Dernièrement, il avait proposé au Parlement un plan pour continuer à nourrir les enfants les plus pauvres, un plan refusé par les députés. Ne souhaitant pas se laisser abattre, il a lancé une pétition pour modifier la décision, qui a tout juste atteint les 1 million de signatures.

Can’t stop smiling, I’ve waited a long time for that. Just wish the fans were in to experience it with me ♥️https://t.co/FvvpO6JYWX#ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/QJGJxSzTlj