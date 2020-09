Pourquoi Aubameyang a refusé le Barça ?

Alors qu'il vivait un moment de doutes, Aubameyang a décidé de prolonger à Arsenal jusqu'en 2024. Plusieurs club s'intéressaient à lui, dont le FC Barcelone, mais le gabonais a preféré ne pas déder et s'est montré fidèle aux Gunners :

"Il y avait plusieurs offres, notamment du Barça, mais aussi d’autres clubs, a d'abord révélé l'ancien joueur des Verts. Deux choses ont fait que je suis resté ici : la première est le coach, Mikel Arteta, car nous avons eu beaucoup d’échanges pendant le confinement, nous étions à la maison et avons parlé plusieurs fois et il m’a convaincu, notamment par rapport au projet. Et bien sûr, la deuxième chose, la plus importante, c’est l’amour que je reçois des fans et des gens du club. Depuis que je suis arrivé ici, j’ai été traité comme l’un des enfants de la maison. Et comme je suis un enfant de la maison, je vais rester à la maison, tout simplement"