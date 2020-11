Pourquoi Lucas est l'éternel joker de Zidane

"On ne peut jouer qu'à onze" est l'un des mantras les plus répétés par les entraîneurs dans toute l'histoire du football. C'est toujours la réponse la plus utile lorsque le rôle d'un joueur particulier dans l'équipe a été remis en question, et plus particulièrement son manque de temps de jeu. C'était une poids qui pesait lourdement sur Lucas Vázquez, jusqu'à présent.

Les blessures de Dani Carvajal (déjà rétabli) et d'Álvaro Odriozola ont permis au Galicien d'enchaîner six titularisations consécutives pour la première fois depuis longtemps. Sans surprise, c'est le Merengue le plus souvent entré en jeu depuis que Zinédine Zidane a pris les rênes, avec un total de 68 fois.

Sur les 129 matches que Vázquez a disputés sous les ordres du Français, il n'en a commencé que 61. Jusqu'au dernier "Clásico", il n'avait disputé que 55 matches. Comme on dit, l'occasion est belle et le joueur formé au club a su gagner la confiance de "Zizou", qui l'a aligné à nouveau contre Villarreal (1-1) et l'Inter (0-2), partageant le couloir avec Carvajal.

Cette année, Lucas Vàzquez a disputé neuf matchs avec le Real Madrid, dont sept en tant que titulaire, ce qui représente 77,78 % de titularisations, son plus haut pourcentage depuis son retour à Valdebebas en 2015. Ainsi, il dépasse les 43,48 % en 2019-20, 61,70 % en 2018-19, un maigre 18,87 % en 2017-18, 40 % en 2016-17 et 39,39 % en 2015-16.

Ces chiffres et les propos de Zidane confirment pourquoi le coach fait confiance à Lucas Vázquez : "Il va toujours sur le terrain à 100%. Il donne tout. Je l'ai toujours apprécié, j'ai toujours apprécié ce que Lucas fait sur le terrain. Il a l'occasion de montrer ce qu'il est. C'est un joueur formé au club et le Real Madrid l'a dans son cœur. Je suis heureux pour lui et pour l'équipe".