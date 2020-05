Les entraînements reprendront dès mardi en Premier League !

Dans un communiqué relayé ce lundi, les dirigeants de la Premier League annoncent que les entraînements reprendront dès mardi après-midi. Les joueurs pourront ainsi s'entraîner par "petits groupes" à condition que les tests de Covid-19 soient négatifs. Ils suivront un protocole strict.

"Les acteurs de la Premier League ont voté aujourd'hui à l'unanimité la reprise de l’entraînement en petits groupes à partir de demain après-midi. (...) La première étape du protocole de retour à l'entraînement va permettre aux équipes de s'entraîner tout en maintenant une distanciation physique. Les contacts ne sont pas encore autorisés", est-il écrit.

La Premier League ajoute que "cette première étape a été convenue en concertation avec les joueurs, les managers, les médecins des clubs de Premier League, les experts indépendants et le gouvernement. Des protocoles médicaux stricts et de grande qualité permettront de garantir le retour des acteurs dans un environnement le plus sûr possible. La santé et le bien-être de tous les participants sont la priorité de la Premier League, et le retour à l'entraînement en toute sécurité se fera étape par étape."