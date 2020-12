Première femme à diriger un match de C1, Frappart félicitée par la Juve

Elle était attendue, et elle n’a pas déçu. Première femme arbitre de l’histoire à diriger un match de Ligue des Champions, Stéphanie Frappart a mis tout le monde d’accord lors de la victoire de la Juventus face au Dynamo Kiev (3-0) mercredi, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules.

La Juve se dit "fière"

Car oui, il faut plus que Cristiano Ronaldo pour intimider le sifflet français. Frappart a géré son match d’une main de maîtresse, avec trois petits cartons jaunes sortis, dont un dès la 10e minute de jeu. Mais son calme et sa pédagogie ont également marqué les acteurs du jeu, à commencer par la Juve.

Sur ses réseaux sociaux, la formation turinoise s’est dit "fière" d’avoir participé au premier match de Ligue des Champions arbitré par une femme. Un avis partagé par de nombreux fans de la Vieille Dame en-dessous de la publication.

Proud to have hosted a #UCL "first" for Stéphanie Frappart at the Allianz Stadium! #JuveDynamo pic.twitter.com/ujyHDlueGM