PremiÃ¨re fois en 16 ans que Dani Alves fait une saison blanche

Plus grand vainqueur de l'histoire du football mondial, avec 42 trophées officiels en carrière, Daniel Alves restera pour la première fois en 16 ans sans même remporter un titre en une saison.

Actuellement à São Paulo, l'international brésilien a joué et perdu tous les championnats de la saison 2020: Paulistão, Coupe du Brésil, Coupe Libertadores, Coupe d'Amérique du Sud et, maintenant, Brasileirão, qui, en raison de la pandémie de Covid-19, a été prolongée jusqu'en février 2021. Malgré deux matchs à disputer dans la principale compétition nationale, contre Botafogo et Flamengo, Sao Paulo, qui occupe la troisième place, avec 63 points, a fini par faire match nul vendredi face au Palmeiras de Abel Ferreira, sur le score de 1-1, qui n'a aucune chance de dépasser Internacional, l'actuel leader, avec 69 points.

À 37 ans, l'arrière droit, qui évolue en milieu de terrain depuis son retour dans son pays d'origine, a ajouté les deux derniers titres à son CV quelques semaines avant de signer pour São Paulo, sous contrat jusqu'en 2022: le championnat de France avec le PSG, en 2018/19, et la Copa America avec la sélection brésilienne, en 2019. Idole de Barcelone et aussi avec des passages victorieux à Séville et la Juventus, Daniel Alves, rappelons-le, compte trois trophées de Ligue des champions (2008/09, 2010/11 et 2014/15) et deux en Ligue Europa (2005/06 et 2006/07).