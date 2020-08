Première sélection pour Mason Greenwood et Phil Foden

Les sélections européennes se préparent à reprendre du service pour démarrer la deuxième édition de la Ligue des Nations, et l'Angleterre a communiqué sa convocation du mois de septembre.

Le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, a sélectionné un total de 24 joueurs pour les deux rencontres contre l'Islande et le Danemark qui auront lieu début septembre.

Belles surprises dans la liste de l'Angleterre, puisque Gareth Southgate a annoncé les premières sélections de Phil Foden (Manchester City), Mason Greenwood (Manchester United) ou Kalvin Philips (Leeds).

Grosse récompense pour Mason Greenwood qui a réalisé une énorme saison sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer, et qui rejoint ainsi son coéquipier Marcus Rashford pour la première fois chez les Three Lions.

Bonne nouvelle pour Kyle Walker qui est de retour après plusieurs mois d'absence, et surprise pour Harry Maguire, qui est pourtant toujours dans une situation compliquée après ses vacances polémiques de Grèce.

Here is your first #ThreeLions squad of the year!



Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark.