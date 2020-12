Prolonger Simeone, la prioritÃ© de l'AtlÃ©tico

Diego Simeone peut se réjouir de ce qu'il a accompli à l'Atlético depuis son arrivée en 2011. Il a changé l'histoire du club, battu d'innombrables records... et ceux qui restent.

À l'Atlético, ils sont convaincus que Cholo restera pendant encore longtemps. Le contrat actuel est encore de deux ans, mais le club se tourne vers le long terme.

Ils n'envisagent pas d'avoir un autre entraîneur que Simeone. Ainsi, à l'Atlético, ils travaillent à la prolongation au-delà de 2022, indique 'Marca'.

L'Atlético a un an et demi pour convaincre Cholo. L'entraîneur est heureux et satisfait dans son club de coeur. Il aura le dernier mot.

Pendant toutes ces années, la seule chose que Simeone a demandé pour rester aux commandes est une équipe de qualité pour se battre pour tout. Dès le jour de son arrivée, il l'a dit clairement : il voulait contrarier les grands. Il a réussi.

Sa sœur, Natalia Simeone, sera chargée de son avenir. Elle est sa représentante et sera celle qui donnera voix aux demandes de Cholo, s'il y en a.

'Marca' affirme que cette idée de renouveler Simeone n'a rien à voir avec le derby perdu et le fait que Simeone en soit responsable. Depuis quelques semaines, explique la presse, le conseil d'administration se déplace avec le ferme objectif de renouveler son entraîneur, Diego Simeone.