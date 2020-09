Ander Herrera optimiste avant d'affronter Nice

Défait en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), le 23 août dernier, le Paris Saint-Germain peine à digérer ce revers. Méconnaissable depuis la reprise de la Ligue 1, le Champion de France, certes décimé par les absences, a attendu son troisième match pour décrocher son premier succès de la saison, mercredi, face à Metz (1-0). Un succès arraché dans les dernières secondes de la rencontre... Pour le milieu de terrain Ander Herrera, le manque de forme est une explication.

"Nous avons enregistré de la confiance avec la victoire"

"De nos jours, la condition physique sur un terrain est un élément clé. Nous sommes des athlètes, et il y a une grosse différence entre s'entraîner pendant un mois et s'entraîner pendant 4 jours. Beaucoup de paramètres sont dépendants de l'entraînement, la forme, la récupération... Tous ces facteurs sont très importants, et on a tendance à l'oublier parfois", a défendu l'Espagnol sur le site officiel du PSG. Mais selon l'ancien de Manchester United, la confiance est de retour dans les rangs Franciliens.

"C'est un nouveau test qui se présente dimanche (13h00) à Nice, nous allons affronter une très bonne équipe, mais nous avons enregistré de la confiance avec la victoire de mercredi. Notre état d'esprit sera encore meilleur et nous allons bien nous préparer", a ensuite annoncé Ander Herrera. L'équipe entraînée par Thomas Tuchel saura-t-elle bonifier les trois points engrangés face à Metz ? Une chose est sûre, les Aiglons de Patrick Vieira feront tout pour l'en empêcher. Coup d'envoi à 13h00 à l'Allianz Riviera.