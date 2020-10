Neymar et le PSG laminent Angers

Le PSG poursuit sa belle série de victoires. Ce vendredi, les champions de France en ont glané une quatrième de rang, qui leur permet de s’installer provisoirement à la 2e place du classement. A domicile, et comme c’était déjà le cas l’année dernière, les hommes de Tuchel ont étrillé le SCO d’Angers. Il y avait cinq buts d’écart (6-1) au coup de sifflet final, mais il aurait pu y avoir plus si les joueurs de la capitale avaient converti toutes leurs opportunités.

Le PSG a imposé sa loi

On le pressentait avant le match, et cela s’est vérifié ; le SCO de Stéphane Moulin ne pouvait pas rivaliser avec ce PSG. Même privée d’Angel Di Maria, la formation francilienne a fait beaucoup souffrir son adversaire du jour, avec une succession d’assauts sur les buts de Bernardoni. Une vraie démonstration de force et qui vient conforter l’idée que Paris a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes.

Le symbole de ce PSG de nouveau impérial c’est Neymar. Muet devant les buts depuis l’entame de la saison, le Brésilien a signé un réveil fracassant. Tout en guidant le jeu des siens comme il sait le faire, l’ex-Barcelonais a fait trembler les filets à deux reprises. D’abord en convertissant un service de Kylian Mbappé (36e), puis en plaçant une frappe en force au point de pénalty suite à un mauvais renvoi de la défense angevine (48e). Quand Neymar va, tout va, et Paris a logiquement déroulé. Avant que le héros du jour ne se distingue, les locaux avaient déjà pris les devants par l’intermédiaire d’Alessandro Florenzi (7e). L’international italien a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, d’un superbe enchainement contrôle puis frappe de l’extérieur du pied en pleine lucarne.

Mbappé et Paris sérieux jusqu’au bout

A 3-0, le match était plié. Inconsciemment, le PSG s’est alors relâché et cela lui a couté un but adverse, signé Traoré de la tête (52e). En première période, il y avait déjà une phase de moins bien mais Angers n’en avait pas profité à ce moment-là. Bahoken avait notamment placé une tête dangereuse (18e), qui a filé juste à côté du cadre.

A défaut de se montrer irréprochable sur tout le long du match, Paris n’a guère laissé espérer Angers. Cinq minutes après avoir cédé derrière, les Franciliens ont repris leur avance de trois buts. Julian Draxler est venu apporter sa contribution au festival de son équipe, avec une reprise sans contrôle suite à une passe de Bakker. Le calvaire des visiteurs n’était pas terminé pour autant. Idrissa Gueye y est allé de son but à la 71e, sur un tir à mi-hauteur de 20 mètres. Et enfin, l’honneur de parachever ce large succès est revenu à Kylian Mbappé. L’international français a été récompensé de tous ses efforts après qu’il ait exploité victorieusement un service latéral de Sarabia. 6-1, la messe était dite.