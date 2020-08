Kalimuendo : "J'espère maintenant confirmer"

En l'absence de nombreux cadres de l'effectif parisien, Arnaud Kalimuendo (18 ans) était titulaire mercredi pour affronter Sochaux (1-0) en match amical. Une rencontre que l'attaquant a disputé dans son intégralité. De quoi satisfaire l'espoir formé au club.

"C'était une très bonne expérience face à une belle équipe de Sochaux. L'équipe a fourni beaucoup d'efforts et je suis très content d'avoir disputé ce match en entier. J'essaie d'apprendre au quotidien auprès des grands joueurs comme Neymar, Kylian (Mbappé) et Icardi. Ce sont des références à mon poste et c'est vraiment plaisant de pouvoir évoluer avec eux", a confié Kalimuendo au micro de 'PSG TV'.

Et de conclure : "J'espère maintenant confirmer. Je me sens bien physiquement, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux et je vais essayer de le montrer."