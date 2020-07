Le PSG remporte la Coupe mais perd Mbappé

Après s’être fait dépossédé du trophée par le Stade Rennais l’année dernière, le PSG a de nouveau conquis la Coupe de France. Les Franciliens ont inscrit leur nom au palmarès de l’épreuve pour la 13e fois de l’histoire en prenant le dessus sur l’AS Saint-Etienne (1-0). Toutefois, ce triomphe avait un drôle de gout. Dans cette bataille, les champions de France ont perdu leur buteur Kylian Mbappé sur blessure. Et il n’est pas sûr qu’ils puissent le récupérer de sitôt.

Au milieu de la première période (33e), l’international français a été touché à la cheville sur un gros tacle de Loïc Perrin. La maladresse du défenseur stéphanois, lors de ce qui était son dernier match en carrière, a couté cher au natif de Bondy. Ce dernier a été incapable de poursuivre la rencontre, et il n’y a pas vraiment eu de nouvelles rassurantes le concernant durant le reste de la soirée. Ce qui n’est certainement pas bon signe pour la suite.

Perrin a neutralisé Mbappé et plombé son équipe

Cette action a aussi été préjudiciable à l’ASSE puisque l’équipe forézienne s’était logiquement retrouvée à dix. Après consultation de la VAR, Perrin s’est vu indiquer le chemin des vestiaires. Un tournant dans cette partie. Car jusqu’ici, et même s’ils étaient menés au score depuis la 14e minute et une reprise en force de Neymar après un ballon relâché par Jessy Moulin devant Mbappé, les hommes de Claude Puel avaient plutôt faire bonne figure.

L’ASSE aurait même pu mener au score s’il n’y avait pas eu le poteau pour repousser une tentative de Denis Bouanga (6e) à ras de terre. Le même Bouanga a ensuite sollicité Keylor Navas de la tête (21e), donnant l’impression que les Verts avaient les arguments pour faire mal aux joueurs de la capitale, même en étant dos au mur. Mais, c’était donc avant l’expulsion de leur expérimenté défenseur.

Moulin a limité la casse pour l’ASSE

Avec Paris évoluant en supériorité numérique et en ayant un but d’avance au tableau d’affichage, il n’y a plus vraiment eu de suspense dans cette rencontre. Cela étant, les Franciliens n’ont pas su se mettre à l’abri à la marque. La faute à Moulin. Le nouveau numéro 1 des Verts a réalisé deux gros arrêts, contre respectivement Di Maria (25e) et Sarabia (73e), maintenant ainsi son équipe dans la rencontre.

S’ils ont bien défendu, les Verts n’avaient en revanche plus les moyens de se montrer dangereux. Les dernières minutes de la partie se sont donc égrenées tranquillement et Paris a pu assurer sa victoire. L’équipe de Tuchel remporte ainsi son deuxième trophée de la saison. Il en reste encore deux autres à conquérir. Ça risque cependant d’être beaucoup plus compliqué que ce vendredi. A fortiori si Mbappé venait à manquer les différents rendez-vous.