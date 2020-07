LoÃ¯c Perrin : "On sait qu'ils ont Ã©normÃ©ment de talent"

Capitaine emblématique de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin n'est pas sûr d'être Stéphanois la saison prochaine. Prolongé de deux mois pour pouvoir disputer la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain vendredi soir au Stade de France, le défenseur central aborde cette échéance avec ambition. Et pour cause, celle-ci devrait être la dernière de sa carrière. Si les Verts ne partent bien entendu pas favoris face aux Franciliens, remporter cette finale est un objectif assumé.

"On va jouer une finale avant d’attaquer le championnat, c’est vrai que ça fait un peu bizarre. En plus, ce sera dans un stade presque vide. Tout est assez particulier. Malgré tout, c’est une vraie finale. Ça sera la première pour moi dans cette compétition. On ne part pas favori face au PSG mais on a vu que Rennes l’avait fait la saison dernière. Sur un match, tout est possible. Il faut le garder en tête", a déclaré le joueur formé à l'ASSE, dans un entretien publié sur le site officiel du club.

"Dès le début, l’objectif prioritaire a été cette finale. Après cela on pourra aborder le championnat. L’ambiance au sein du groupe est bonne. On était contents de se retrouver après plusieurs mois d’absence. On avait tout envie de rejouer au foot car, au final, c’est ce qu’on aime", ajoute Loïc Perrin, qui estime que le fait de jouer Paris dans ces conditions particulières n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Verts, qui devront batailler face à des joueurs ultra talentueux.

"Les équipes sont moins rodées en début de saison. Paris n’a pas trop modifié son effectif et possède des joueurs de talent pour faire la différence. Je ne sais pas si leur calendrier les avantage ou pas. Mais, je ne pense pas qu’on puisse parler de préparation de Ligue des Champions lorsque l’on joue des finales de coupes. Je ne pense pas qu’ils soient dans cet état d’esprit-là. On les joue chaque année, on les connaît, on sait qu’ils ont énormément de talent. La marche est encore plus haute quand on les affronte en finale. Du coup, on n’a absolument rien à perdre car tout le monde les imagine vainqueurs. À nous d’aller les embêter", a-t-il estimé. La tâche s'annonce compliquée.