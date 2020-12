Un Neymar de gala offre la première place du groupe au PSG

Depuis mardi soir et cette polémique liée aux supposés propos racistes d’un quatrième arbitre roumain, ce match entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir était dans le viseur du monde entier. Dans la continuité de leurs actions communes mardi soir, le PSG et Basaksehir ont une nouvelle fois milité contre le racisme avec un tee-shirt « no to racism » porté durant les échauffements et ces genoux au sol dans le rond central au moment de l’entrée des équipes.

Vingt-heures après, l’enjeu sportif de la veille et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avait disparu suite au revers de Manchester United face au RB Leipzig. Il restait malgré tout aux Parisiens à accrocher cette première place de groupe, afin de s’éviter en apparence un cador européen au tour suivant.

Neymar voit triple

Cet objectif a été très rapidement validé notamment grâce à Neymar de gala. Déjà décisif contre Manchester United une semaine plus tôt, le génie brésilien a refait des siennes face aux Stambouliotes. Alors que le PSG était rentré timidement de ce "deuxième match" à l’image de cette remise de la tête trop molle de Bakker vers Navas, Neymar a très vite remis les pendules à l’heure dans un style qui est le sien.

Trouvé dans l’axe du jeu, l’ancien Barcelonais a tout simplement humilié son adversaire avec un petit pont pour se débarrasser de lui et ensuite trouver la lucarne opposée (21eme). Le décor était planté dans ce Parc des Princes toujours vide mais encore plus silencieux que la veille, en raison de la polémique.

Auteur d’un triplé, Neymar a montré qu’il savait aussi se montrer grand seigneur. Il y a trois ans, sa petite guerre d’ego avec Cavani avait fait le tour du monde. Avec désormais plus de maturité, il a voulu remettre Mbappé sur le chemin de la confiance en lui offrant le penalty du 3-0.

Un Mbappé record

Critiqué ces dernière semaines, l’international français a mis fin à un an de disette en Ligue des Champions et a même fait coup double pour alourdir le score (5-1) alors que le match venait à peine de dépasser l’heure de jeu. Avec désormais 20 buts avant ses 22 ans (un record), le champion du monde a retrouvé le sourire mais pêche encore par gourmandise comme cette occasion loupée en début de match ou ce piqué trop facile dans son face à face (72eme).

Neymar buteur, Mbappé buteur, la soirée parisienne était déjà parfaite mais les hommes de Thomas Tuchel ont fait preuve de sérieux jusqu’au bout, le technicien allemand se permettant même d'offrir ses premières minutes au jeune Pembélé en vue du choc contre l'OL ce week-end. Alors oui, il y a bien eu des gestes de facilité et ce but encaissé par Topal fait un peu tâche mais avec une telle différence de niveau, difficile de leur en vouloir. Cette soirée était avant tout symbolique. Le sportif aura été important pour le PSG ce mercredi soir mais c’est bien tout ce qui s’est passé autour qui restera dans les mémoires.