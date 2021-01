Kean-Icardi, la concurrence débute

Moise Kean démarre 2021 comme il avait terminé 2020. Pas perturbé par le changement d'entraîneur, l'international italien (8 sélections, 2 buts) a inscrit les deux premiers buts de l'ère Mauricio Pochettino au PSG. Déjà buteur à Saint-Etienne (1-1) mercredi, l'attaquant de 20 ans a encore marqué ce samedi contre Brest (3-0), dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Il reste sur quatre réalisations lors de ses cinq dernières sorties.

Le départ de Thomas Tuchel n'a pas impacté le rendement de Moise Kean, qui n'a pas eu à marquer le but le plus difficile de sa jeune carrière samedi soir. Profitant d'un rebond sur le poteau à la suite d'une tête croisée de Marquinhos sur corner, "MK" n'a eu qu'à pousser le cuir au fond des filets devant la ligne (1-0, 16e). Un but de renard des surfaces pour un joueur que Thomas Tuchel présentait comme "polyvalent et adroit".

Remplacé à la 65e minute par Mauro Icardi, de retour à la compétition, Moise Kean n'a pas eu grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Il a tout de même pesé sur la défense adverse, servant de point d'appui, avant que Icardi ne lui réponde par un but à son tour. Bien servi par Kylian Mbappé, l'Argentin n'a pas tremblé au moment de tromper Gautier Larsonneur (2-0, 81e). Son premier but en L1 depuis le 27 septembre.

Les deux hommes devraient se livrer une rude concurrence dans les semaines à venir. Ce match contre Brest ne fait que marquer le début de cette rivalité qui n'a presque jamais existé lors de la première partie de saison en raison des blessures récurrentes de Mauro Icardi.

L'Argentin, efficace dès son retour, n'a d'ailleurs plus été titulaire depuis le 2 octobre contre Angers (6-1). Le sera-t-il mercredi contre l'OM, à Lens, pour le Trophée des Champions ? Mauricio Pochettino décidera le moment venu. "Avoir de la concurrence dans le football, c'est bien, a-t-il rappelé avant Brest. Avoir des joueurs comme Moise et Mauro, c'est forcément une bonne chose. Cela aide chacun à améliorer ses performances. Je suis très content de ce que Moise a fait sur le dernier match. Mauro revient de blessure et on verra les décisions que nous prendrons." Maintenant, le terrain tranchera pour l'un ou pour l'autre.