The Best ignore Neymar, qui ne comprend pas

La FIFA a tranché. Et pour succéder à Lionel Messi, détenteur du prix The Best qui récompense le meilleur joueur de l’année civile, l’instance a retenu trois noms : celui de La Pulga, malgré une année 2020 forcément spéciale, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski.

Avec un grand absent. Joshua Kimmich ? Manuel Neuer ou un autre héros bavarois ? Non, mais bien l’homme qui les a affrontés en finale : le milieu offensif du Paris Saint-Germain, Neymar Jr.

Snobé par la FIFA, le Brésilien n’a d’ailleurs pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux : "C’est sérieux ?", a-t-il demandé, sans faire de référence précise au trophée The Best. Une position qui peut se comprendre, notamment au vu de la nomination de Messi.

Mais si le doute existait, Thiago Silva a pris soin de le faire disparaitre. "Quand tu seras sélectionné parmi les trois finalistes, ce sera pour le gagner !", lui a répondu son compatriote, histoire de confirmer le pourquoi de cette publication.

Le père de Neymar a également réagi sur les réseaux sociaux : "Pour nous, tu seras toujours dans les meilleurs championnats, les meilleurs clubs et parmi les meilleurs joueurs du monde". Pour la FIFA, un peu moins.