Cavani choisit son plus beau but au PSG

Dans une interview accordée au compte officiel du PSG, Edinson Cavani a dévoilé son but préféré sous les couleurs du Paris Saint-Germain et ce n'est autre qu'un coup franc décisif inscrit au Stade Vélodrome contre l'Olympique de Marseille le 22 octobre 2017, alors que le club de la capitale était mené 2-1 dans les arrêts de jeu de la rencontre. Un coup franc en force se logeant sous la barre de Steve Mandanda ayant permis au PSG d'arracher le match nul dans les dernières secondes de la rencontre, apportant toute une symbolique à ce but.

"Je pense qu'il y en a eu plusieurs des très beaux buts. Mais celui contre Marseille était très important, pas seulement pour moi, mais aussi par rapport au moment du match, aux supporters. Il y a eu de très belles images des célébrations ici à Paris, dans les bars... Je pense que c'est quelque chose qui te laisse une saveur particulière et qui reste dans la mémoire comme étant le plus beau but", a révélé l'attaquant du Paris Saint-Germain.

L'Uruguayen a ensuite dévoilé son but préféré de tous les temps : "Le plus beau but que j'ai jamais vu ? Je me souviens du but de Zidane en Ligue des champions qui réceptionne un centre et déclenche une demi volée du pied gauche. J'ai aussi vu un très beau but de Francesco Totti, plus ou moins du même style, une longue balle qui traverse la surface. Et Totti, je pense que c'était contre la Sampdoria, il a marqué un but au second poteau. Impressionnant, très joli. Il y a beaucoup de beaux buts que j'ai en tête, mais ce sont ceux qui me viennent à l'esprit aujourd'hui".

Edinson Cavani a dévoilé son idole au poste d'avant-centre. Pour l'Uruguayen, le meilleur attaquant de tous les temps n'est autre que le Brésilien Ronaldo : "Pour moi, en tant que numéro neuf, je pense que Ronaldo est celui qui a toutes les qualités d'un attaquant, parce qu'il avait toutes les qualités. Il avait beaucoup de choses. C'était un attaquant à part, très technique, très habile. Pour moi, il était le meilleur attaquant de tous les temps".

L'attaquant du PSG a confié ne pas avoir de rituels avant les matches : "Non, je ne suis pas un joueur de rituel. Ce que je suis, c'est un joueur qui réfléchit, à ce que j'ai préparé pour chaque match. C'est pour ça que j'essaye toujours de faire de mon mieux à l'entraînement et dans ma vie privée. Pour essayer quand c'est le moment du match de me souvenir de tout cela et avoir la tranquillité de savoir que je suis prêt à affronter ce moment."