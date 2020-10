Il ne pourra pas tenir sa place ce mardi contre Manchester United pour le retour de la Ligue des champions en raison d'une blessure contractée à l'entraînement. Mais depuis son arrivée le dernier jour du mercato 2019, Mauro Icardi a fait sa place au sein de l'effectif parisien.

"Dès que je suis arrivé je me suis bien adapté. L’an dernier avec ma famille ça a été une année de transition. Car ma femme était restée en Italie avec les enfants qui avaient école. On ne savait pas si j’allais rester à Paris ou non car j’étais prêté au club", a-t-il confié dans une interview à 'Bein Sports'.

"Une année faite d’allers et retours mais cette année on a décidé de tout ramener et démarrer une nouvelle vie ici. Je suis très content et bien adapté."

"Spectaculaire de jouer avec des joueurs de ce niveau"

L'Argentin se réjouit également d'évoluer aux côtés des stars parisiennes, à l'image de Neymar ou Kylian Mbappé. "C’est spectaculaire de jouer avec des joueurs de ce niveau,. Ce sont des joueurs importants dans le monde du football. C’est un plaisir et un honneur de jouer avec eux", a-t-il affirmé.

"Dans le vestiaire, en tant que personne, j’ai toujours dit en arrivant à Paris qu’il y avait un groupe très uni, un groupe incroyable, spectaculaire, ça se ressent sur le terrain mais aussi en dehors, on partage des moments ensemble, des dîners, des barbecues argentins qu’on prépare et c’est ce qui t’apporte en fin de semaine, quand le match arrive, une unité dans l’équipe. Tu l’as aussi en dehors des terrains."