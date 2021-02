"Il ne faut pas comparer Mbappé à Messi et Ronaldo" pour Kombouaré

Entre Kylian Mbappé et Erling Halaand, l’Europe est encore train de tomber complètement sous le charme de la nouvelle génération des buteurs. Depuis deux jours, les noms de l’attaquant français du PSG et du Norvégien du Borussia Dortmund occupent toutes les discussions.

Sont-ils les portes drapeaux de cette jeunesse flamboyante où l’on retrouve les Phil Foden, Joao Felix et autres ? Qui de l’un ou de l’autre rejoindra le Real Madrid ? Tant de questions en suspens mais qui prouvent que Mbappé et Haaland font déjà partie du gratin mondial alors qu’ils ont à peine dépasser la vingtaine comme l’estime Antoine Kombouaré.

“Cela fait un petit moment que ces jeunes joueurs comme Mbappé ou Haaland performent, a constaté le coach nantais en conférence de presse. Prendre la place de Messi ou Cristiano Ronaldo? Si vous regardez leurs performances, ils sont toujours là."

Plus jeune joueur à atteindre la barre des 18 buts en Ligue des Champions, Erling Haaland a répondu de la meilleure des manières à Kylian Mbappé. Le champion du monde français détient pratiquement à lui tout seul tous les records de précocité en Ligue des Champions, même si le cyborg du BvB commence à lui faire de l’ombre.

Néanmoins, Mbappé reste celui qui a inscrit le plus de buts en C1 avant ses 20 ans (13), puis celui avant ses 21 ans (19) et enfin celui avant ses 22 ans (21). Avec seulement un but de retard sur Lionel Messi, le natif de Bondy pourrait également s’octroyer le record du plus grand nombre de buts avant 23 ans et écrire un peu plus son histoire dans la compétition reine des clubs. De là à pouvoir tutoyer les sommets de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Pour l’ancien joueur et coach du PSG, le triplé de Mbappé ne doit pas faire oublier tout ce que l’Argentin et le Portugais ont fait depuis presque vingt ans.

"J’en entendais certains se demander si Mbappé est à cette table-là. Non, Mbappé est un joueur exceptionnel, fantastique mais il est jeune. Quand il aura un Ballon d’Or ou trois, on pourra discuter. Mais il ne faut pas comparer avec Messi et Ronaldo.”

Déjà champion du monde avec les Bleus, Kylian Mbappé peut se targuer d’avoir déjà remporté ce trophée qui fuit les deux stars depuis une décennie.