"PrÃªt Ã  lutter en Ligue des champions"

Auteur d'une première saison réussie sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, comme le reste de ses coéquipiers, a été sacré Champion de France dans des conditions particulières, la saison 2019-20 ayant été définitivement arrêtée suite à la pandémie de coronavirus. Mais en bon professionnel qu'il est, l'ancien portier du Real Madrid n'y accorde que peu d'importance, lui qui est déjà tourné vers les prochains objectifs du club.

Rentré au Costa Rica pour passer la période de confinement dans son pays natal aux côtés de sa famille, le gardien du PSG s'est rigoureusement entretenu physiquement. "Je cours énormément. Plus que dans toute ma vie. C’est important de maintenir notre condition physique. Donc je cours tous les jours. Certains jours un peu plus que d’autres. En essayant de bien gérer tout ça pour qu’il n’y ait pas de blessures", a-t-il confié, lors d'une interview sur la chaîne officielle du PSG.

Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, celui qui est aujourd'hui âgé de 33 ans fait figure de cadre dans le vestiaire de Thomas Tuchel. Joueur d'expérience, Keylor Navas sait que reprendre le rythme ne sera pas chose aisée.

"Nous allons mettre peu de temps pour reprendre le rythme car nous sommes tous bien physiquement. Nous, les gardiens, nous avons un travail spécifique. Mais si la condition physique est bonne, ça m'aidera à redevenir un chat sur ma ligne de but le plus vite possible", a-t-il déclaré. Loin d'être idéal pour la C1... "Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc on est prêt à lutter dans cette compétition. Je sais que mes coéquipiers sont super motivés. Ils travaillent beaucoup chez eux, car ils connaissent tous l'importance de cette compétition, pour l'équipe, le club, les supporters. Nous connaissons notre responsabilité."